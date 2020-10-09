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Минобороны Украины теряет контроль над призывом в ВСУ

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Минобороны Украины теряет контроль над призывом в ВСУ

Верховная рада Украины на своем экстренном заседании приняла за основу законопроект, предусматривающий коренную реорганизацию системы военных комиссариатов на всей территории от Закарпатья до контролируемых Киевом регионов Донецкой и Луганской областей. Новый документ фактически разрешает отдельно взятым общественным структурам в принудительном порядке «доставлять на военные пункты сбора лиц призывного возраста, а также резервистов и отставных офицеров для прохождения службы в рядах ВСУ». По мнению независимых экспертов, подобная практика в очередной раз поставит под сомнение авторитет Вооруженных сил Украины, в частности и реноме нынешней украинской власти в целом. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.

На днях украинский президент Владимир Зеленский представил законодателям собственный план по «укреплению ряда структур ВСУ».

«Всем нам необходимо усовершенствовать вопросы исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета, — заявил глава государства. — Нужно сделать так, чтобы призыв в армию был постоянным, а не сезонным. Привлекать к защите родины необходимо всех без исключения».

И добавил буквально следующее:

«Если кто-то на местах в военкоматах не может гарантировать явку призывников, мы найдем альтернативный способ пополнить нашу армию».

Минобороны Украины теряет контроль над призывом в ВСУ

Что именно подразумевается под словосочетанием «альтернативный способ» армейского «пополнения», глава украинского государства не уточнил. На этот вопрос ответил заместитель министра обороны Украины Александр Полищук.

«Вместо [классических] военкоматов будут созданы территориальные центры комплектования военнообязанными гражданами, — сказал он. — Сотрудниками таких центров должны стать «сознательные граждане» из числа активистов общественных организаций».

Патетика официального Киева объясняется статистическими данными. С 1 октября (момента объявления осеннего призыва в ряды Вооруженных сил Украины) для прохождения медицинской комиссии при военных комиссариатах в стране явились всего 2% призывников. В нескольких районах о своем нежелании проходить «квалификационные тесты» в ВСУ объявили сразу 90% офицеров запаса и резервистов. В десятках населенных пунктов работники соответствующих комиссариатов подверглись нападениям со стороны местных жителей.

«Наша группа не смогла вручить повестки молодому человеку и пенсионеру (речь идет о документе на срочную службу для 20-летнего киевлянина и повестке на прохождение курсов для его отца. — Прим. ФАН), — говорится в объяснительной записке сотрудников одного из райвоенкоматов Киевской области. — На нас натравили собак, больше [по этому адресу] не пойдем».

Указанных «адресов» по Украине — тысячи.

«Ни молодые люди, ни представители старшего возраста служить в ВСУ в своем большинстве не хотят, — констатировал в комментарии Федеральному агентству новостей юрист Игорь Лях. — Этой осенью из 13,5 тысячи призывников и 20 тысяч «резервистов» на пункты прибудут в общей сложности не более половины потенциальных военнослужащих. Возможно, именно поэтому деятельность военкоматов считается неэффективной. Но что будет, если процесс призыва в армию перейдет в ведение полиции или, например, «общественников»?»

Минобороны Украины теряет контроль над призывом в ВСУ

Подобная метаморфоза как раз предусмотрена в законопроекте Владимира Зеленского. Документ, получивший кодовый номер 3353, может окончательно закрепить контроль над соблюдением правил призывной кампании в ВСУ не только за правоохранителями, но и за активистами националистических группировок.

«В данном контексте полицейским отведена роль «громоотвода»: они просто станут вручать повестки, — отмечает социальный психолог Елена Мильто. — А вот доставлять «несогласных граждан» в новообразованные «территориальные центры комплектования» будут уже радикалы. Местные «активисты» всех мастей в буквальном смысле этого слова предвкушают свободу действий».

Минобороны Украины теряет контроль над призывом в ВСУ

Действительно — предвкушают. В частности, в украинском сегменте Интернета о своем намерении «заставить отказников служить Украине» заявили лидеры сразу четырех крайне правых националистических группировок.

«Мы заставим служить всех!» — говорится в обращении запрещенной в РФ организации «Национальные дружины».

«Сейчас можно сказать одно: каковым бы ни оказалось решение Верховной рады, в обозримом будущем призыв в Вооруженные силы Украины будут контролировать националисты, — резюмировал европейский правозащитник Александр Митц. — На этом фоне до возрождения «добровольческих батальонов» и создания новой «альтернативной армии» этой страны — один шаг».

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