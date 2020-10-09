Минобороны Украины теряет контроль над призывом в ВСУ

Верховная рада Украины на своем экстренном заседании приняла за основу законопроект, предусматривающий коренную реорганизацию системы военных комиссариатов на всей территории от Закарпатья до контролируемых Киевом регионов Донецкой и Луганской областей. Новый документ фактически разрешает отдельно взятым общественным структурам в принудительном порядке «доставлять на военные пункты сбора лиц призывного возраста, а также резервистов и отставных офицеров для прохождения службы в рядах ВСУ». По мнению независимых экспертов, подобная практика в очередной раз поставит под сомнение авторитет Вооруженных сил Украины, в частности и реноме нынешней украинской власти в целом. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.

На днях украинский президент Владимир Зеленский представил законодателям собственный план по «укреплению ряда структур ВСУ».

«Всем нам необходимо усовершенствовать вопросы исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета, — заявил глава государства. — Нужно сделать так, чтобы призыв в армию был постоянным, а не сезонным. Привлекать к защите родины необходимо всех без исключения».

И добавил буквально следующее:

«Если кто-то на местах в военкоматах не может гарантировать явку призывников, мы найдем альтернативный способ пополнить нашу армию».

Что именно подразумевается под словосочетанием «альтернативный способ» армейского «пополнения», глава украинского государства не уточнил. На этот вопрос ответил заместитель министра обороны Украины Александр Полищук.

«Вместо [классических] военкоматов будут созданы территориальные центры комплектования военнообязанными гражданами, — сказал он. — Сотрудниками таких центров должны стать «сознательные граждане» из числа активистов общественных организаций».

Патетика официального Киева объясняется статистическими данными. С 1 октября (момента объявления осеннего призыва в ряды Вооруженных сил Украины) для прохождения медицинской комиссии при военных комиссариатах в стране явились всего 2% призывников. В нескольких районах о своем нежелании проходить «квалификационные тесты» в ВСУ объявили сразу 90% офицеров запаса и резервистов. В десятках населенных пунктов работники соответствующих комиссариатов подверглись нападениям со стороны местных жителей.

«Наша группа не смогла вручить повестки молодому человеку и пенсионеру (речь идет о документе на срочную службу для 20-летнего киевлянина и повестке на прохождение курсов для его отца. — Прим. ФАН), — говорится в объяснительной записке сотрудников одного из райвоенкоматов Киевской области. — На нас натравили собак, больше [по этому адресу] не пойдем».

Указанных «адресов» по Украине — тысячи.

«Ни молодые люди, ни представители старшего возраста служить в ВСУ в своем большинстве не хотят, — констатировал в комментарии Федеральному агентству новостей юрист Игорь Лях. — Этой осенью из 13,5 тысячи призывников и 20 тысяч «резервистов» на пункты прибудут в общей сложности не более половины потенциальных военнослужащих. Возможно, именно поэтому деятельность военкоматов считается неэффективной. Но что будет, если процесс призыва в армию перейдет в ведение полиции или, например, «общественников»?»

Подобная метаморфоза как раз предусмотрена в законопроекте Владимира Зеленского. Документ, получивший кодовый номер 3353, может окончательно закрепить контроль над соблюдением правил призывной кампании в ВСУ не только за правоохранителями, но и за активистами националистических группировок.

«В данном контексте полицейским отведена роль «громоотвода»: они просто станут вручать повестки, — отмечает социальный психолог Елена Мильто. — А вот доставлять «несогласных граждан» в новообразованные «территориальные центры комплектования» будут уже радикалы. Местные «активисты» всех мастей в буквальном смысле этого слова предвкушают свободу действий».

Действительно — предвкушают. В частности, в украинском сегменте Интернета о своем намерении «заставить отказников служить Украине» заявили лидеры сразу четырех крайне правых националистических группировок.

«Мы заставим служить всех!» — говорится в обращении запрещенной в РФ организации «Национальные дружины».