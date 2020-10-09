Во Франции сообщили о возможном скором перемирии в Карабахе

Париж, 9 октября. Армения и Азербайджан «сегодня-завтра» могут заключить перемирие по Нагорному Карабаху, сообщила газета AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

«Ориентируемся на достижение перемирия сегодня вечером или завтра, но все еще ненадежно», — заявили в Елисейском дворце.

#BREAKING Karabakh warring parties heading 'towards a truce' Friday or Saturday: France pic.twitter.com/UTfH1CgRIr — AFP news agency (@AFP) October 9, 2020

Нагорнокарабахский конфликт длится уже не одно десятилетие. Все началось в конце 80-х годов. Периодически в регионе происходят обострения, одно из последних было в конце сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале боевых действий. Россия и ряд других стран призвали прекратить огонь и приступить к мирному урегулированию конфликта.