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Во Франции сообщили о возможном скором перемирии в Карабахе

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Во Франции сообщили о возможном скором перемирии в Карабахе

Париж, 9 октября. Армения и Азербайджан «сегодня-завтра» могут заключить перемирие по Нагорному Карабаху, сообщила газета AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

«Ориентируемся на достижение перемирия сегодня вечером или завтра, но все еще ненадежно», — заявили в Елисейском дворце.

Нагорнокарабахский конфликт длится уже не одно десятилетие. Все началось в конце 80-х годов. Периодически в регионе происходят обострения, одно из последних было в конце сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале боевых действий. Россия и ряд других стран призвали прекратить огонь и приступить к мирному урегулированию конфликта. 

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