NILETTO грубо отказался записывать песню с Аленой Апиной

Москва, 9 октября. Рэпер NILETTO резко отказался сотрудничать с Аленой Апиной. Об этом рассказала сама певица в программе «Музыкалити» с Максимом Галкиным.

Апина призналась, что следит за современными артистами, и ей раньше нравилось творчество рэпера NILETTO. Артисты пересеклись за кулисами одного из мероприятий, после чего Алена Апина предложила рэперу сотрудничество. Однако артист отказал в грубой форме.

«Я подошла и говорю: «Ты такой молодец, давай что-то сделаем вместе?». Он отвечает: «А мне это зачем?». И я как-то расстроилась, поняла, что и мне это не за чем. Теперь его треки мне уже не так нравятся», — вспомнила Апина.

Певица призналась, что разочаровалась в рэпере. Она отметила, что продолжает следить за кумирами молодежи. Апина привела в пример Тиму Белорусских, песни которого, по мнению Апиной, напоминают поп-песни 90-х. Сейчас звезда изучает другой жанр — рок-музыку.

Ранее Алена Апина рассказала о своем участии в предвыборной кампании в поддержку Бориса Ельцина на президентских выборах в 1996 году. Она вспомнила, что Ельцин не боялся сцены и выступлений перед большой аудиторией. При этом Борис Николаевич «мог выпить, потанцевать и зажечь». Певица отметила, что не видит в этом ничего такого.