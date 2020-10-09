В Москве из-за онкологии покончил с собой изобретатель Марк Эльяш

Москва, 9 октября. Советский и российский инженер и писатель Марк Эльяш покончил с собой в Москве из-за онкологической болезни. Об этом ФАН рассказал источник в правоохранительных органах.

О трупе изобретателя, обнаруженном в квартире по адресу Верхняя Красносельская, 8/2, правоохранителям сообщили днем в четверг.

«Прибывшей на место следственно-оперативной группой УВД по ЦАО было установлено, что в квартире по вышеуказанному адресу обнаружен труп гражданина Эльяша Марка Львовича, 22.06.1935 года рождения», — уточнил собеседник агентства.

Перед смертью Эльяш оставил своей внучке предсмертные записки. Одну из них она получила в мессенджере Telegram.

«Я умер. Смотри почту», — говорилось в тексте.

Прочитав послание, Эльяш отпросилась с работы и поехала домой к деду. Зайдя в квартиру, она обнаружила его тело.

В комнате она также нашла еще одну записку от имени изобретателя, в которой он сообщил, что находился в здравом уме и твердой памяти, а решение о смерти принял добровольно. Эльяш попросил никого не винить в произошедшем, так как страдал онкологическим заболеванием.

Тело инженера направили в судебный морг. Проверку по делу проводит следователь СУСК Мещанского района.

Эльяш работал главным технологом в организациях системы Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР. Руководил внедрением в практику проектирования и строительства объектов химической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, микробиологической, медицинской и других отраслей комплектно-блочного метода монтажа технологического оборудования и трубопроводов.