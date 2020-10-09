В Раде не одобрили отказ Зеленского от закупки российской вакцины

Киев, 9 октября. Отказ украинских властей от реальной помощи гражданам своей страны в то время, как заболеваемость только растет, говорит о том, что они «готовы пожертвовать здоровьем своих граждан» ради личных рейтингов. Такое мнение депутата Верховной рады Наталии Королевской процитировала пресс-служба партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. Его инициативу поддержал украинский политик Виктор Медведчук, проверивший вакцину на себе. В ответ президент Украины Владимир Зеленский назвал вакцину разработки РФ «Спутник V» «непроверенным средством» и заявил, что его страна будет ждать лекарства от Евросоюза.

«В ситуации, когда количество заболевших коронавирусом на Украине ежедневно растет, а больницы переполнены и скоро перестанут справляться с нагрузкой, ничего кроме шока и недоумения категорический отказ власти от противовирусных вакцин российского производства вызывать не может. Нонсенс, когда страх потери персональных рейтингов настолько велик, что во избежание этого украинская власть готова пожертвовать здоровьем людей», — сказала Королевская.

Она выразила мнения, что по-настоящему сделал то, что «должна была сделать власть», Медведчук, проведший переговоры о вакцине с российской стороной.

Министерство здравоохранения России зарегистрировало первую в мире вакцину против коронавируса в августе. Препарат получил название «Спутник V», он предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели. Российских ученых, разработавших первую в мире вакцину против коронавируса, в Госдуме предложили выдвинуть на соискание Нобелевской премии в 2021 году.