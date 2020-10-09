Экс-солистка группы «ВИА Гра» отправилась в Казахстан за мечтой

Алматы, 9 октября. Украинская певица, модель, экс-солистка поп-группы «ВИА Гра» Эрика Герцег рассказала фанатам в Instagram, что отправилась в Казахстан «за большой мечтой» — начать сольную карьеру.

Исполнительница сообщила, что приехала в Алматы и уже начала работу с лейблом CORD Entertainment.

«Сейчас я окружена прекрасными, молодыми и талантливыми людьми. <…> Скоро мы покажем вам то, что создавали вместе. Я счастлива, мои хорошие, очень счастлива», — написала 32-летняя артистка в соцсети.

Герцег в 2013 году приняла участие в шоу «Хочу V ВИА Гру». Вместе с Мишей Романовой и Анастасией Кожевниковой они заняли первое место в финале проекта и стали новым составом группы «ВИА Гра».

В 2012 году певица снялась обнаженной для ноябрьского номера журнала Playboy. Откровенные снимки Герцег публикует до сих пор, но теперь в своем Instagram.

Ранее бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова рассказала о пережитой в детстве попытке изнасилования. Страшными воспоминаниями певица поделилась в автобиографии «Я сильная. Я справлюсь». По словам артистки, ухажер ее матери часто заходил к ней в комнату по ночам, а однажды выпорол ремнем за проступок.