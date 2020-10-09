Нобелевскую премию мира вручили продовольственной программе ООН

Стокгольм, 9 октября. Всемирная продовольственная программа ООН получила Нобелевскую премию мира. Церемония вручения состоялась в пятницу, говорится на сайте Нобелевского комитета.

Нобеля дали за «усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов».

Нобелевскую премию начали вручать в минувший понедельник. Уже названы лауреаты по физиологии и медицине, физике, химии, литературе. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля определится 12 октября.