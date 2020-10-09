Разработчик «Новичка» объяснил, почему Навальный не мог быть отравлен ядом

Москва, 9 октября. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не обнаружила в пробах Алексея Навального фосфорный фрагмент, который мог бы указывать на применение «Новичка», — значит, блогера не отравили. Об этом в интервью РИА Новости рассказал разработчик яда Леонид Ринк.

Он уточнил, что об амидном следе в пробах Навального «слышал по западным источникам».

«Пыжиться можно, а второго компонента, фосфорного, нет. Хоть раздавитесь — нет», — сказал ученый в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

Ринк объяснил, что в случае отравления «Новичком» фосфорный фрагмент задержался бы в организме блогера и мог бы быть обнаружен раньше амидного.

Сейчас, по словам эксперта, искать какие-либо следы поздно, поскольку они полностью выведены.

«Прошло столько недель, что, как говорится, клиент уже давно «чист», — добавил он.

6 октября ОЗХО объявила, что в анализах Навального якобы обнаружены следы отравляющего вещества. Там отметили, что оно не значится в списках запрещенных, но по характеристикам аналогично «Новичку».

Российский МИД назвал этот вывод «спектаклем». Дипломаты выразили уверенность, что ситуация с «отравлением» блогера разыгрывается по спланированному конспирологическому сценарию.

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин предположил, что все это нужно для очередного «транша» санкций, а также подчеркнул, что России «не в чем оправдываться» перед западными странами.

В минувший четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что государство запросит у коллег из ФРГ полный отчет технического секретариата ОЗХО по результатам исследования биопроб Навального.