Минздрав РФ опроверг сообщения о побочных эффектах лекарства от COVID-19

Москва, 9 октября. Случаев серьезных нежелательных реакций на препарат «Фавипиравир», который используют для лечения COVID-19, в России не зарегистрировано. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

Ранее в СМИ появились сообщения, что «Фавипиравир» и препараты на его основе могут привести к моторным нарушениям, например, к синдромам ночного хождения и быстрого бега. Оказалось, что такие побочные эффекты указаны в инструкции к японскому препарату «Авиган».

«Препараты [на основе] «Фавипиравира» отечественного производства <…> доказали свою эффективность и безопасность по результатам трех фаз клинических исследований и успешно используются для лечения пациентов с COVID-19. <…> Случаев серьезных нежелательных побочных реакций на применение препаратов в нашей стране не зафиксировано», — прокомментировал данное сообщение Кузнецов.

Представитель Минздрава пояснил, что данные о побочных эффектах СМИ взяли из публикации информационного центра по вопросам фармакотерапии у пациентов с COVID-19 «ФармаCOVID», предназначавшейся исключительно для информирования профессионального сообщества. Кроме того, помощник министра здравоохранения уточнил, что побочные эффекты от японского препарата эксперты связывали именно с гриппом, а не с самим лекарством.

Кузнецов также отметил, что система обязательной маркировки лекарств позволяет контролировать движение каждой упаковки препарата от COVID-19 с момента поступления в продажу.

Ранее сообщение о побочных эффектах «Фавипиравира» прокомментировал Росздравнадзор. В ведомстве отметили, что не получали данных об указанных нежелательных последствиях.