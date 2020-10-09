Немецкий политолог увидел сигнал для РФ во встрече Меркель и Тихановской

Москва, 9 октября. Немецкий политолог Александр Рар высказался о встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской. В эфире телеканала «Россия-1» Рар объяснил, для чего немецкий политик пошла на подобный шаг, а также рассказал, каких планов придерживается Берлин и Европейский союз в отношении Белоруссии.

Ранее СМИ сообщили, что канцлер ФРГ провела встречу с Тихановской. Беседа длилась около 45 минут. Тихановская выразила надежду, что Европейский союз окажет Белоруссии инвестиционную поддержку, а также помощь различным гражданским организациям.

Рар увидел во встрече Меркель с Тихановской четкий сигнал для России. Берлин заинтересован в том, чтобы Белоруссия развернулась от Москвы в сторону Запада. Однако власти Германии не стали вводить жесткие экономические ограничения против Минска, поскольку не планируют усугублять и без того нелегкие отношения с Москвой.

По словам политолога, политика Берлина в отношении Белоруссии строится с учетом применения так называемой «мягкой силы». ФРГ, в отличие от стран Прибалтики и Польши, не стала оказывать серьезное давление на Минск, а заняла выжидательную позицию.

«Поэтому Меркель не следует рекомендациям прибалтов или поляков, которые, конечно, вылили бы целую кучу ведра санкций на Белоруссию, но тем самым ударили бы и по населению, и по гражданскому обществу, которое все-таки очень близко к Германии и Франции», — говорит Рар.

Европейский союз рано или поздно попытается реализовать свои планы, чтобы Белоруссия отдалилась от России. Запад сделает все возможное, чтобы сорвать интеграционные процессы между Москвой и Минском в рамках Союзного государства, заключает эксперт.

Ранее сообщалось, что Светлана Тихановская была объявлена в розыск в России. По данным пресс-службы Министерства внутренних дел, она разыскивается условиям Договора государств — участников СНГ.