Гинзбург объяснил, почему домашние заготовки могут быть смертельно опасными

Москва, 9 октября. Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал о том, что домашние заготовки могут представлять смертельную опасность. Видео с его предостережениями появилось на YouTube-канале «О самом главном».

Так, домашние заготовки могут вызвать заболевание ботулизм, поскольку в них вместе с неотмытыми фрагментами почвы попадает бактерия Clostridium botulinum. Бактерия вырабатывает ботулинический токсин при двух условиях: если консервы хранятся в герметичной упаковке и при комнатной температуре. По словам врача, эта бактерия не переносит кислород.

Специалист отметил, что чаще всего токсин попадает в консервы из мяса, рыбы и грибов, потому что эти продукты сложнее отмыть от грязи, чем, к примеру, огурцы и помидоры. Однако соль, сахар, уксус и термическая обработка блокируют размножение бактерии Clostridium botulinum.

«Токсин никак не угадывается по вкусу или запаху, тем он и коварен. Кроме того, у бактерии могут быть споры, которые способны пережить кипячение», — подчеркнул Гинзбург.

В промышленном производстве такая проблема почти не встречается, поскольку там консервы обрабатывают в автоклаве при температуре 120 градусов, но при консервировании в домашних условиях этого достичь сложно.

Гинзбург подчеркнул, что если крышка консервов вздулась, а при открытии банки нет характерного щелчка, то такие консервы, скорее всего, испорчены. Также стоит насторожиться, если содержимое банки помутнело, или внутри образовалась пленка или пузырьки воздуха.

Что касается симптомов отравления, то при ботулизме у человека может появиться сухость во рту, нечеткость зрения, невнятная речь, нарушение глотания, и даже паралич с последующей остановкой дыхания. Поэтому врач настоятельно рекомендует при малейших признаках любого отравления немедленно вызывать скорую помощь.

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