В РГО рассказали, как Географический диктант может помочь в личной жизни

Москва, 9 октября. Игрок интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», обладатель «Хрустальной совы» Ровшан Аскеров, в этом году составивший большинство вопросов шестого Географического диктанта РГО, уверен, что знания, полученные из диктанта, могут помочь кому-то в личной жизни — например, «привлекут к знающему парню внимание и интерес красивой умной девушки».

Задания разработаны так, чтобы никто «не ушел обиженным и с ощущением зря потерянного времени», цитирует ФАН слова Аскерова. В РГО заявили, что готовы провести Географический диктант при любой эпидемиологической ситуации.

«Если в регионе введут эпидемиологические ограничения, все очные площадки региона превращаются в дистанционные, — объясняют в РГО. — Все участники, зарегистрировавшиеся для написания диктанта на очных площадках, получат индивидуальную ссылку. 29 ноября они смогут пройти по ней и написать диктант в удаленном режиме. При этом все будет максимально приближено к традиционному очному формату: участники увидят приветственные слова ведущего, а затем ответят на вопросы диктанта, озвученные известными телеведущими, актерами и музыкантами. В тех регионах, где эпидемиологических ограничений не будет, очные площадки заработают в обычном режиме».

Уточняется, что в онлайн-версии диктант можно будет написать в течение недели с 29 ноября по 6 декабря, в Сети выложат версии на восьми языках — русском, английском, немецком, французском, испанском, китайском, турецком и итальянском. В диктанте 40 вопросов: 10 простых, основанных на общеизвестных фактах, и 30 более сложных, для ответа на которые потребуется эрудиция, образное и логическое мышление.

Задания придумывали также участники конкурса РГО «Напиши вопрос для Географического диктанта». Самому юному участнику, придумавшему вопрос, всего 9 лет, а самому пожилому — 83 года, рассказали в РГО. Напомним, масштабная просветительская акция «Географический диктант» проводится РГО ежегодно с 2015 года с целью популяризировать географические знания. С 2017 года акция стала международной.