Рыжего из «Иванушек» в храме перепутали с сыном Орбакайте

Москва, 9 октября. Солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова приняли за сына Кристины Орбакайте и внука Аллы Пугачевой. Забавный ролик опубликован в Instagram певца.

По словам рыжего из «Иванушек», эта история произошла три года назад в православном храме в Астане (современное название города — Нур-Султан). Григорьев-Апполонов решил осмотреть крупнейший храм Евразии.

В тот момент, когда он записывал видео, к нему подошла пожилая прихожанка. Женщина попросила разрешения его обнять.

«Вы из Москвы? Вы Орбакайте сын?» — поинтересовалась старушка.

Певец пошутил, что он «внук Пугачевой». Пенсионерка продолжала смотреть на него с большим интересом. Григорьев-Апполонов не выдержал и признался, кто он такой.

«Милейшая бабуля! Дай Бог ей здоровья», — прокомментировал видео певец.

На пост рыжего «Иванушки» отреагировала певица Анна Семенович. Она посмеялась над тем, что музыканта приняли за сына Орбайкайте.

«Да, похоже на Булгакова: пришла на собачку говорящую посмотреть», — заметила радиоведущая Маргарита Митрофанова. «Старость простительна. Бабушка помнит, что знает вас, но не помнит, откуда», — добавил подписчик.

Ранее Григорьев-Апполонов рассказал, как участники группы пережили смерть Игоря Сорина.