Начало учебного года выдалось непростым для многих российских семей. Предшествующий карантин оставил без работы и доходов тысячи россиян, тогда как необходимость покупки вещей к школе никто не отменял. Новая форма, спортивные костюмы и обувь, портфели и пеналы одних родителей заставили обратиться к сбережениям «на черный день», других — в кредитные организации.

Часть потраченных денег удастся вернуть, причем на абсолютно законных основаниях. Получить компенсацию за школьную форму можно в любом регионе России. Как это сделать? Кто имеет право на такую соцподдержку от государства? И как подать заявление уже после начала учебного года? Об этом журналисту ФАН рассказала кандидат юридических наук, доцент Юридического института Российского университета транспорта Марианна Филиппова.

Кому положена компенсация за школьную форму в 2020 году

Социальная выплата адресована не всем семьям, а лишь тем, которые признаны многодетными. Впервые она была реализована еще в 1992 году на основании указа президента России. С тех пор местные власти принимали собственные нормативные акты, устанавливающие размер компенсации затрат на приобретение школьной формы, условия ее назначения и выплат.

Именно поэтому ситуация с этими выплатами в России сложилась крайне неоднородная. Требования к семьям, суммы соцподдержки и даже правила, на что можно потратить деньги и как отчитываться за них, в регионах отличаются. А сам термин «многодетность» везде трактуется по-разному.

«В нашем законодательстве нет единого понятия многодетной семьи, — комментирует Марианна Филиппова. — В столице таковой признается семья, в которой воспитывают троих и более детей. А в Смоленской области — лишь та, где детей пятеро и более».

Важен и возраст детей, родители которых обращаются за компенсацией за школьную форму для многодетных. В столице ее выплачивают до достижения младшим ребенком 16 лет. А если он продолжает обучение — то до совершеннолетия. Причем неважно, в каком именно учебном заведении ребенок получает образование. Это может быть колледж или техникум, главное — чтобы возраст соответствовал.

В других регионах требования к семьям заявителей могут быть иными, даже если они расположены совсем недалеко от столицы. Например, в Подольском городском округе допускается назначение этой субсидии семьям до достижения ребенком 23 лет. Право сохраняется до тех пор, пока ребенок учится очно в колледже, институте или университете. А в Электростали компенсацию за школьную форму выплачиваются еще и малоимущим, а также семьям, где воспитывают детей с особенностями развития или отнесенных к неблагополучным.

«Усыновленные детишки, пасынки и падчерицы приравниваются к родным и также учитываются при наделении семьи статусом многодетной, — уточняет Марианна Филиппова. — Это правило действует во всех регионах России».

Сумма компенсации за школьную форму

Сколько получит семья, тоже зависит от региона проживания. Так как деньги выплачивают из региональных бюджетов, размеры поддержки устанавливают на местах.

Самые крупные выплаты полагаются жителям столицы. Ежегодно они могут получать по 10 560 рублей. Потратить эти деньги разрешено на одежду для школы и на канцтовары. При этом отчитываться, на что именно ушли деньги, не нужно. В Смоленской области тоже действует ежегодный порядок выплат: после подачи заявления и документов родителям перечисляют по три тысячи рублей на каждого школьника.

А вот в Липецкой области получать выплату каждый год не получится. Она полагается через год и составляет 2500 рублей. Эти деньги нужно потратить строго на школьную форму, тогда как ежегодно можно обращаться за другой компенсацией. На покупку спортивной одежды бюджет ежегодно готов выплачивать по 2010 рублей. Еще реже деньги дают в Тамбовской области: только раз в три года, но зато в сумме семь тысяч на ребенка.

Как оформить компенсацию за школьную форму

По общему правилу, родителям нужно обратиться с заявлением и предоставить пакет документов. Сделать это можно лично или с помощью электронных сервисов. Пакет документов на компенсацию школьной формы в регионах не отличается. Если вам удобно принести их лично, записывайтесь на прием в МФЦ в вашем городе или в управлении труда и соцзащиты. Если не хотите ждать записи и тратить время на прием, подавайте в электронном виде.

В пакете документов нужно предоставить копии:

паспорта родителя, который обращается за компенсацией;

свидетельства о рождении детей;

документа, подтверждающего статус многодетной семьи;

справок из школы, техникума или вуза.

Важно, чтобы прописка в паспорте соответствовала городу, в котором вы обращаетесь за материальной помощью. Если в паспорте указана прописка в другом регионе, потребуется справка с подтверждением фактического адреса проживания. К этому пакету нужно приложить заявление на выплату и указать банковские реквизиты, куда из бюджета будут переведены деньги.

В электронном виде документы удобно подавать через «Госуслуги». Там можно заполнить заявление и приложить к нему отсканированные копии всех бумаг. Кроме «Госуслуг» компенсацию за школьную форму жителям Москвы можно оформить на городском портале Mos.ru. Ограничение здесь действует лишь для опекунов и попечителей. Обращаться за выплатой через электронный сервис они не имеют права и должны подавать документы только лично.

Порядок назначения

Компенсация школьной формы многодетным семьям — это выплата с заявительным порядком назначения. То есть обращаться за ее получением с полным пакетом документов и заявлением нужно ежегодно. Если вы не подадите бумаги, деньги вам не перечислят, даже если в предыдущие годы вы уже получали эту выплату.

В нынешнем году ситуация изменилась в Москве. Городские власти приняли положение, согласно которому обращаться каждый год за компенсацией не нужно. Достаточно один раз подать документы в управление соцзащиты или через электронный сервис Mos.ru. И до тех пор, пока младшему ребенку не исполнится 16 лет, семья будет получать деньги «автоматически» ежегодно. После 16-летия право на соцподдержку придется подтверждать справками из школы или колледжа. В 18 лет выплата прекратится.