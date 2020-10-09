Топалов отреагировал на слухи о неверности Тодоренко

Москва, 9 октября. Известный певец Влад Топалов публично отреагировал на слухи о неверности супруги, телеведущей Регины Тодоренко. Поклонники подозревают, что между знаменитостью и ее партнером по шоу «Ледниковый период» Романом Костомаровым проскочила искра, пишет «7Дней.ru».

Тодоренко недавно застали в центре Москвы в нежных объятиях фигуриста. Оказалось, что звезды всего лишь участвовали в фотосессии для нового интервью. Но фанаты обратили внимание, как партнеры по шоу смотрят друг на друга, и тут же заподозрили Тодоренко в измене мужу.

Топалов не оставил сообщения в Сети без внимания.

«А уже есть дебильные комментарии типа: «Ой, на месте Влада я бы ревновала уже»? Интеллектуалы, вы все уже тут?» — попытался он задеть интернет-пользователей.

По всей видимости, певец не сомневается в верности супруги. Костомаров поддержал Топалова, уставшего от слухов вокруг его семьи.

«Уважаю, Влад! Красава», — отреагировал он.

Отметим, что Топалов тоже принимает участие в шоу «Ледниковый период», выступает с фигуристкой Еленой Ильиных. В первом же номере пара поцеловалась. Как объяснил певец, они «коснулись щеками и уголками губ». Тодоренко на этот момент отреагировала спокойно и даже показала эпизод сыну.