Названа «главная российская заноза» для США

Москва, 9 октября. Эксперты издания EurAsia Times перечислили проблемы, которые создает Россия своим мощнейшим вооружением Соединенным Штатам. Они считают главной занозой для США российские оборонительные ракетные системы С-400.

Россия, как отметили аналитики, создала гигантскую дипломатическую турбулентность для Вашингтона экспортом своих зенитно-ракетных комплексов в Китай, Индию и Турцию. Последнюю страну Пентагон считал свои стратегическим партнером по перспективной программе строительства истребителей F-35, говорится в статье, перевод которой сделала «ПолитРоссия».

Однако недавно Анкара подлила масло в огонь, проверив возможности российских ракет класса «земля-воздух» против истребителей американского производства.

«С-400, считающиеся самыми передовыми зенитно-ракетными комплексами, специально разработаны для отслеживания воздушных «невидимок», использующих стелс-технологии, в частности, истребителей F-35, которые на сегодняшний день являются самыми востребованными военными самолетами в мире», — указали эксперты.

При этом российские С-400 считаются единственными комплексами ПВО, которые могут представлять реальную угрозу американским истребителям F-35. Получив российскую технику, Анкару исключили из программы по производству F-35, так как она не выполнила предъявляемые американскими властями требования и не отказалась от покупки у Москвы С-400.

После тестирования Турцией комплексов, вопрос о неуязвимости F-16 Falcons стоит под вопросом — турецкие военные смогли с помощью С-400 отследить самолет F-16, принадлежащий ВВС Греции.