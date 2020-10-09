Самая красивая женщина в мире отметила день рождения в бикини у бассейна

Москва, 9 октября. Белла Хадид, модель палестинского происхождения из США, получившая звание самой красивой женщины в мире, в честь своего 24-летия показала фото в откровенном наряде у бассейна. Снимок появился в Instagram супермодели.

На кадрах Хадид позирует вместе с подругой у бассейна. Обе одеты в мини-купальники, образ знаменитой манекенщицы также дополняют солнцезащитные очки и многочисленные украшения. На фото перед девушками стоят бокалы с коктейлями.

«Несколько эликсиров в день рождения», — подписала звезда пост.

Под ним ее сразу начали поздравлять многочисленные поклонники, оценив прекрасный внешний вид звезды и в очередной раз восхитившись ее внешними данными.

«Как приятно видеть тебя счастливой!», «С днем рождения, красотка!», «Идеальные женщины», «Продолжай сиять!», «Ты выглядишь невероятно!», «С днем рождения, я тебя люблю!» — написали фолловеры.

Ранее девушка порадовала поклонников серией коротких видео, на которых танцует в нижнем белье и длинных латексных перчатках. Фолловеры отметили, что белье принадлежит к престижному бренду Savage X Fenty, которым владеет певица Рианна. При этом Хадид призналась, что в обычной жизни ей не свойственно настолько раскрепощенное и сексуальное поведение. «Это мое альтер-эго, не знаю, кто она», — подписала она фотографию.

Кроме того, Хадид стала участницей официальной рекламной кампании белья Savage X Fenty вместе с актрисой Карой Делевинь и диджеем Су Джу. Рекламные снимки нижнего белья с таким звездным составом моментально разлетелись по Сети, восхищая поклонников.