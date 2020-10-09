Армянские беженцы из Сирии: Россия спасла нас в САР, спасет и на Кавказе

Специальный корреспондент ФАН провел опрос жителей Еревана и выяснил их отношение к войне в Нагорном Карабахе. Среди опрошенных оказались и бежавшие от войны в Сирии в 2012 году армяне. Согласно официальной статистике, в Армении их более 11 тысяч. Еще в начале прошлого века армяне бежали от войны и геноцида со стороны Турции.

Неожиданная встреча произошла недалеко от Дома правительства республики, где расположен большой пункт по сбору гуманитарной помощи. Вещи и продовольствие отвозят в Горис, приграничный город на территории Армении по пути в Степанакерт. Там сейчас находится много беженцев из Нагорного Карабаха: старики, женщины, дети. Мужчин нет, они воюют.

При попытке снять пункт сбора подошла полиция и проверила документы. Выяснив, что я из России, старший полицейский сказал:

«Все нормально, снимайте».

Армен, начальник пункта сбора, рассказывает, что в Степанакерт гуманитарную помощь тоже доставляют, но это сделать гораздо сложнее, без специальных разрешений через границу не пускают. На вопрос, есть ли возможность попасть в Карабах, отвечает отрицательно. Большинство журналистов оттуда вывезли, остались только военные корреспонденты с аккредитацией Минобороны.

Недалеко от пункта сбора находятся торговые ряды вещевого рынка Вернисаж. Продают сувениры, картины, украшения и т. д. Проходя мимо компании из четырех человек, услышал слово «Карабах» и решил подойти. Оказалось, что это армяне из Сирии, беженцы. Говорят, только по-армянски и по-английски.

Узнав, что я из России, быстро привели переводчика по имени Гегам. Он изложил свою версию о войне в Карабахе, которая мало отличалась от официальной.

Армяне сказали, что Россия правильно сделала, что ввела войска в Сирию, потому что иначе было бы уничтожено все мирное население страны, а законное правительство — свергнуто. И в Карабах тоже надо вводить русские войска, добавляют они, сообщив, что так называемая «Свободная сирийская армия», подразделение, состоящее из боевиков и террористов, уже действует в Нагорном Карабахе, атакуя армянские села с территории Азербайджана.

Уже без камеры местные жители рассказали, что ждут от России помощи — не хотят бежать в третий раз от войны. Также они отметили, что сначала армяне попытаются справиться сами.

Беженцы не сидят в Ереване без дела: они ремесленники, изготавливают и продают серебряные украшения, традиционный для Ближнего Востока промысел.

Попытался опросить еще прохожих, но оказалось, что армяне очень застенчивые и не любят общаться на камеру: машут руками и закрывают лица. На вопрос, почему не хотят говорить, один молодой человек ответил:

«После войны разговаривать будем».

И добавил, обернувшись: