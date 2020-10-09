Альтштейн заявил, что РФ не достигла пика второй волны коронавируса

Москва, 9 октября. Россия еще не дошла до пика второй волны коронавируса, а суточные цифры прироста заболеваемости скоро могут достигнуть новых рекордных значений. Об этом заявил доктор медицинских наук и вирусолог Анатолий Альтштейн в комментарии РИА Новости.

Ранее в оперативном штабе сообщили, что за сутки в России зарегистрировали 12 126 новых случаев коронавируса. Это рекордный показатель со времен весеннего пика заболеваемости. При этом 7092 человека с COVID-19 за сутки полностью выздоровели, передает НСН.

Комментируя эту статистику, Альтштейн отметил, что осенний сезон очень благоприятен для развития заболеваний, подобных COVID-19.

«Поэтому я думаю, что сейчас мы еще не на пике. Скорее всего, увеличится еще, но может быть, не так уж сильно», — сказал эксперт.

Вирусолог отметил, что составить точный прогноз довольно сложно, так как нужно учесть много факторов, однако он полагает, что на пике второй волны в сутки в РФ будут регистрировать около 15 тысяч новых случаев. Кроме того, Альтштейн считает, что постепенно коронавирус и человечество привыкнут друг другу.

«С одной стороны, вирус будет снижать свою патогенность и становиться более таким мягким. А с другой стороны, у людей развивается коллективный иммунитет, к которому добавится вакцинация», — пояснил доктор наук.

Альтштейн добавил, что в данной ситуации смертельных случаев будет гораздо меньше, однако взаимное привыкание — это затяжной процесс, который может занять от года до трех лет.

Ранее симулятор «Сбера» спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России. Ожидается, что в Москве при соблюдении карантинных мер пик придется на 17 октября, пишет РИАМО.