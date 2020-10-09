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Альтштейн заявил, что РФ не достигла пика второй волны коронавируса

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Альтштейн заявил, что РФ не достигла пика второй волны коронавируса

Москва, 9 октября. Россия еще не дошла до пика второй волны коронавируса, а суточные цифры прироста заболеваемости скоро могут достигнуть новых рекордных значений. Об этом заявил доктор медицинских наук и вирусолог Анатолий Альтштейн в комментарии РИА Новости.

Ранее в оперативном штабе сообщили, что за сутки в России зарегистрировали 12 126 новых случаев коронавируса. Это рекордный показатель со времен весеннего пика заболеваемости. При этом 7092 человека с COVID-19 за сутки полностью выздоровели, передает НСН.

Комментируя эту статистику, Альтштейн отметил, что осенний сезон очень благоприятен для развития заболеваний, подобных COVID-19.

«Поэтому я думаю, что сейчас мы еще не на пике. Скорее всего, увеличится еще, но может быть, не так уж сильно», — сказал эксперт.

Альтштейн заявил, что РФ не достигла пика второй волны коронавируса

Вирусолог отметил, что составить точный прогноз довольно сложно, так как нужно учесть много факторов, однако он полагает, что на пике второй волны в сутки в РФ будут регистрировать около 15 тысяч новых случаев. Кроме того, Альтштейн считает, что постепенно коронавирус и человечество привыкнут друг другу.

«С одной стороны, вирус будет снижать свою патогенность и становиться более таким мягким. А с другой стороны, у людей развивается коллективный иммунитет, к которому добавится вакцинация», — пояснил доктор наук.

Альтштейн добавил, что в данной ситуации смертельных случаев будет гораздо меньше, однако взаимное привыкание — это затяжной процесс, который может занять от года до трех лет.

Ранее симулятор «Сбера» спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России. Ожидается, что в Москве при соблюдении карантинных мер пик придется на 17 октября, пишет РИАМО.

Альтштейн заявил, что РФ не достигла пика второй волны коронавируса

Источник: РИА Новости
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