Азербайджан и Нагорный Карабах сообщили новые данные о погибших и раненых

Баку, 9 октября. Генпрокуратура Азербайджана на официальной странице ведомства в Facebook опубликовала новые данные о погибших и раненых в Нагорном Карабахе. О потерях среди своих военных в пятницу также в соцсети сообщили в Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики.

Статистика Баку свидетельствует, что за время обострения конфликта в НКР с азербайджанской стороны погиб 31 мирный житель, 164 получили ранения.

Минобороны Карабаха опубликовало список, в котором названы имена 26 погибших за сутки военных.

В эту пятницу в Москве пройдут консультации глав МИД Армении и Азербайджана, посвященные ситуации в НКР. Обсуждения состоятся при посредничестве России, которая и стала их инициатором.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжаются военные действия. Они стали следствием обострившегося многолетнего конфликта между Баку и Ереваном. Более 30 лет государства не могут решить вопрос принадлежности НКР. Подробно об истории затяжного спора рассказывается в материале «360».