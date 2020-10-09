Психолог объяснила резкую перемену во внешности Игоря Николаева

Москва, 9 октября. Психолог Инна Тлиашинова объяснила резкие перемены во внешности композитора Игоря Николаева. По ее словам, во всем виноват сильный стресс, ее слова приводят «Дни.Ру».

В России каждый третий взрослый страдает от избыточного веса. И во многом набор веса зависит от того, в каких условиях живет человек.

В случае с Николаевым, отметила специалист, сыграл негативную роль карантин по коронавирусу. Музыкант привык к быстрому ритму жизни, к концертам. А из-за ограничений он оказался в четырех стенах.

«Он выступал, был в состоянии счастья, признания, а потом резко этих эмоций лишился, перестал ощущать это состояние удовольствия», – добавила Тлиашинова.

Приходится искать удовольствие в чем-то другом, и для многих это еда. Психолог отметила, что многие российские звезды лишились возможности выступать. Для них это «мощнейший удар», поэтому организм выполняет защитную функцию, набирая вес.

Тлиашинова считает, что Игорю Николаеву нужно обратиться к специалисту. Психолог поможет разобрать его ситуацию и найти причину набора веса. Если «проработать» эту проблему, привести себя в порядок будет намного легче.

Напомним, что в сентябре Юлия Проскурякова и Игорь Николаев отпраздновали 10-летие совместной жизни. Поклонники заметили, что звездный композитор выглядит намного старше своих лет из-за лишнего веса.

Ранее «Газета Кемерова» сообщила, что Проскурякова показала «беременное» фото. Она также опубликовала снимки с дочерью от Николаева.