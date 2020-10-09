Экс-депутат Рады объяснил, почему британские катера не спасут флот Украины

Киев, 9 октября. Боевые катера, которые Лондон умудрился навязать Киеву, не позволят укрепить растерянный ранее боевой потенциал украинских военно-морских сил, заявил экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров в эфире телеканала «Россия-1». По его мнению, убожество «британского флота» Украины подсветил запуск российской крылатой ракеты «Циркон»

Речь идет о новом контракте, по которому Киев получит от Лондона кредит за закупку британских катеров. Соглашение подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По мнению Килинкарова, этот контракт является новым способом грабежа страны, потому что закупленный для ВСУ флот в реальном морском бою будет бесполезен.

Политик также напомнил о недавнем запуске российской ракеты «Циркон». Это, по его словам, можно считать фатальным приговором «британскому флоту» Украины. Килинкаров предположил, что после испытаний ракеты Лондон готов продать Киеву хоть половину своего флота, поскольку в ВМС Великобритании уже прекрасно поняли, что возможное противостояние с ВМФ РФ будет бесполезно.

«Скажите, какую стратегическую задачу могут решить эти катера? При наличии современного оружия, при той геополитической ситуации, в которой оказалась Украина», — поинтересовался политик.

В итоге украинские власти попросту залезли в очередные долги, выполнив условия, выгодные Великобритании.

«Это ситуация, когда появилось огнестрельное оружие, а ты смотришь на свой старый затертый лук со стрелами и думаешь, может его еще кому-нибудь впихнуть? Они взяли сегодня и впихнули», — заметил Килинкаров.

Украинский политик обратил внимание, что киевские власти совершили большую ошибку, поскольку до сих пор не понимают, что деньги, взятые у Великобритании, рано или поздно придется отдавать с процентами. По его словам, в администрации украинского президента принимают подобные решения, не осознавая ответственность.

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