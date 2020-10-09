Работодатели с 2021 года перестанут оплачивать больничные россиянам

Москва, 9 октября. С нового 2021 года работодатели во всех регионах России перестанут оплачивать больничные своим сотрудникам. Прямые выплаты будут производиться из Фонда социального страхования, пишет DEITA.RU.

Пока такой механизм действует в пилотном режиме. За последние 8 лет он начал работать на территории 77 регионов РФ, но пока им все еще не охвачены Москва и Подмосковье, Петербург, Краснодарский и Пермский края, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Челябинская и Свердловская области.

Схема прямых выплат из ФСС предполагает, что все социальные пособия (больничные, пособия в связи с беременностью и материнством, пособие на погребение) выплачиваются напрямую из средств ФСС. Работодатель при этом не задействует свои средства. Для работника это означает, что он гарантированно получит причитающиеся выплаты. На это не смогут повлиять ни финансовое положение работодателя, ни его честность в этом вопросе.

Для этого сотруднику нужно будет предоставить работодателю документы, необходимые для оформления пособия, а тот в свою очередь должен будет направить в течение пяти дней направить их в фонд. ФСС должен будет начислить пособие в течение 10 дней.

Помимо этого, на сайте госуслуг скоро начнет работать новая функция, позволяющая отслеживать свой больничный лист.Пользователь в личном кабинете сможет проверить все сведения в листе временной нетрудоспособности и все изменения в нем. Также сотрудник сможет проверить период действия больного, его возможное продление, данные врача, который выдал документ, наименование медицинского учреждения, в которое обращался человек.

Полный переход с бумажных на электронные больничные в России должен произойти в 2022 году.