Вирусолог рассказал, к чему приведет рост заболеваемости COVID-19 в России

Москва, 9 октября. Если заболеваемость COVID-19 в России будет продолжать расти такими же темпами, как сейчас, это приведет к тому, что основная масса населения встретится с вирусом до конца текущего сезона. Об этом рассказал РИА Новости директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

Ранее оперативный штаб по контролю за распространением инфекции сообщил о рекордных 12 126 случаях коронавируса, которые выявили в 85 регионах России за минувшие сутки.

Лукашев уверен, что большая часть россиян встретится с коронавирусом до конца сезона, если заболеваемость продолжит расти такими темпами.

«Не обязательно [основная масса населения] заболеет, потому что большая часть случаев бессимптомная, но, по крайней мере, встретится с вирусом еще до конца этого сезона», — объяснил вирусолог.

Как сообщает «ФедералПресс», во всем мире зафиксировано уже более 36,7 миллиона случаев коронавируса. Инфекция унесла жизни свыше миллиона человек.

Медики объясняют рост заболеваемости наступлением осени — сезона активного распространения вирусных инфекций. Врачи настоятельно рекомендуют не забывать о соблюдении элементарных мер безопасности: использовать средства индивидуальной защиты, регулярно мыть руки и помнить о социальной дистанции.

«Ридус» отмечает, что осень негативно сказывается и на психологическом состоянии человека. Многие начинают хандрить. Поможет сохранить бодрый настрой витамин D, нехватка которого приводит к быстрой утомляемости, раздражительности и ослаблению иммунитета.