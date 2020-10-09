Политолог отреагировал на заявление Кулебы о сигаре Черчилля

Москва, 9 октября. Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что он хочет докурить сигару бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля ради «победы над Россией», не выдерживает никакой критики. Такое мнение выразил политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik.

Сигару «за победу Украины в войне с Россией» Кулеба изъявил желание выкурить при посещении музей-бункера Уинстона Черчилля во время двухдневного визита в Великобританию вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским. Также он выразил уверенность, что «победа обязательно будет, в частности благодаря таким друзьям, как британцы».

«На самом деле никакой дружбы у Великобритании с Украиной не существует, Лондон не считает Киев равным партнером. Скорее всего, Зеленского приняли, исходя из общезападного антироссийского тренда. Зеленский представляет русофобскую политику в Восточной Европе, поэтому ему были оказаны некоторые почести. А заявление Кулебы о сигаре Черчилля, по-моему, вообще не выдерживает никакой критики», — сказал Иван Мезюхо.

Также председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» отметил, что фраза вообще похожа на комментарий главы внешнеполитического ведомства европейской державы. Мезюхо предположил, что таким заявлением глава украинского МИД хотел подчеркнуть свою важность в команде украинского президента.

«Но на самом деле Кулеба, сделав такое заявление, сел в лужу. Его комментарий у дипломатов, у британской стороны будет вызывать лишь недоумение и смех. Однако украинским дипломатам не впервой позориться на весь мир», — сказал Иван Мезюхо.

Кроме того, Кулеба рассказал, что вместе с Зеленским «впитали позитивный дух» в месте, откуда Черчилль руководил Второй мировой войной.