Переболевшие COVID-19 пациенты сообщили о необычных симптомах

Москва, 9 октября. Люди, которые переболели коронавирусом, сообщают о появлении странных симптомов, которые выходят за рамки официальных списков. Об этом сообщает Medicalxpress, ссылаясь на доцента из Медицинской школы Университета Индианы Натали Ламберт.

Так, пациенты рассказали об ощущении жжения в области стоп, а также о внезапных провалах в памяти. К этому добавляются появление бессонницы и необъяснимые кожные высыпания, онемение лица и тела, выпадение волос и проблемы с сердцем.

Часто эти симптомы неожиданно появляются или исчезают, иногда сохраняясь в течение нескольких месяцев после того, как переболевшего пациента выписали из больницы. По словам Ламберт, она была поражена спектром медицинских проблем, о которых сообщают пациенты. Медик подчеркнула, что такие проявления необходимо тщательно изучить.

«Представьте себе, если бы мы знали, что у конкретного пациента станут выпадать волосы или начнутся проблемы с сердцем. Тогда мы действительно можем попытаться помочь людям избавиться от этих симптомов», — сказала специалист.

По ее мнению, количество якобы выздоровевших людей растет, однако, многие пациенты продолжают страдать от проявившихся симптомов, поэтому существует необходимость в исследовании, в рамках которого были бы изучены долгосрочные последствия COVID-19.

Отметим, что за последние сутки в России выявили 12 126 новых случаев COVID-19 в 85 регионах России. Заболеваемость коронавирусом существенно увеличилась с началом осени и во многих других странах. По словам экспертов, в этом неи ничего необычного, поскольку активное распространение инфекций характерно именно в данное время года.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что массовая вакцинация граждан от коронавируса начнется в конце 2020 года.