В Красноярском крае мужчина взял в заложники женщину с пятью детьми

Красноярск, 9 октября. В Красноярском крае местный житель взял в заложники женщину с пятью детьми, передает пресс-служба местного МВД.

«В поселке Тасеево полицейские задержали мужчину, который в ходе бытового конфликта закрылся в частном доме и удерживал свою знакомую и ее пятерых малолетних детей», — передает пресс-служба.

Полиция выяснила, что 25-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал в доме своей знакомой. На место приехали полицейские, но буйный гражданин сопротивлялся и топором ударил машину полиции. После этого мужчина заперся в доме со знакомой и пятью детьми. Полиции удалось отвлечь буйного и задержать.

Женщина и дети не пострадали. Как сообщает полиция, задержанный был ранее судим.

Ранее в Москве вооруженный мужчина взял в заложники капитана теплохода. По словам источника в правоохранительных органах, пьяный пассажир вошел в рубку, чтобы потребовать остановиться у ближайшего причала. Буйного задержали и доставили в полицию.