Бастрыкин потребовал отработать все версии гибели дочери Конкина

Москва, 9 октября. Материалы уголовного дела о гибели дочери актера Владимира Конкина Софии переданы в центральный аппарат Следственного комитета после обращения артиста. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Конкин обратился к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой переквалифицировать дело о смерти дочери. Председатель ведомства поручил передать материалы уголовного дела для дальнейшего всестороннего расследования в производство следователей центрального аппарата СК.

Бастрыкин потребовал тщательно проработать все возможные версии гибели дочери артиста.

«Бастрыкин поручил подчиненным тщательно отработать возможные версии произошедшего, в том числе излагаемые отцом погибшей, проверить все обстоятельства, связанные с этим происшествием, и дать им надлежащую правовую оценку», — говорится в сообщении СК.

Софии Конкиной стало плохо в столичном фитнес-центре 22 сентября. Девушку доставили в больницу, но спасти ее врачам не удалось, сообщила «Культуромания». Отец погибшей считает, что его дочь убили.