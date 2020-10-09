Мишустин прибыл в Ереван на заседание межправительственного совета ЕАЭС

Ереван, 9 октября. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в столицу Армении, где состоится заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает ТАСС.

Заседание пройдет 9 октября в спортивно-концертном комплексе в Ереване. В ходе встречи главы правительств обсудят актуальные вопросы функционирования ЕАЭС, например, проект стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Также на повестке дня вопросы регулирования трансграничной электронной торговли и ход исполнения актов Евразийского экономического союза.

Кроме того, на заседании главы правительств уделят особое внимание эпидемиологической ситуации и обсудят реализацию комплексного плана по недопущению распространения коронавируса и других инфекций в странах ЕАЭС. Об итогах встречи расскажет председатель ЕЭК Михаил Мясникович.

Отмечается, что в ходе поездки Мишустин не только примет участие в заседании межправительственного совета, но и встретится со свои армянским коллегой Николом Пашиняном, а также с главой белорусского правительства Романом Головченко. Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин обсудил по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.