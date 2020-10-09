Доллар впервые с сентября опустился ниже 77 рублей

Москва, 9 октября. Курс рубля укрепляется по отношению к зарубежной валюте — впервые с 25 сентября доллар опустился ниже 77 рублей, как сообщает Московская биржа.

По расчетам на пятницу, 9 октября, доллар снизился на 30 копеек — до 77,06 рубля (при этом за сутки уже опускался до 76,97 рубля — минимума с 25 сентября), курс евро упал на 27 копеек, до 90,73 рубля.

Эксперты отмечают, что в целом цифра снижения обменного курса рубля к доллару хорошо коррелирует с увеличением денежной массы (прежде всего — наличной денежной массы) в нашей стране. Это дает россиянам уверенность в стабильности рубля для российской экономики, так как Центробанк придерживается политики максимально низкого обменного курса национальной валюты.

В свою очередь, канадские эксперты признали, что для США резкое падение доли доллара в мировых резервах стало большой неожиданностью. Произошло это в следствии того, что Россия собирается сокращать свою зависимость от американской валюты.