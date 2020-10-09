Королева назвала паразитами раздувающих скандал вокруг измены Тарзана

Москва, 9 октября. Наташа Королева в своем Instagram высказалась о раздувании скандала вокруг ее семьи из-за измены Тарзана. По словам певицы, многие буквально паразитируют на истории с неверностью ее супруга, поэтому намеренно ее «раскручивают, подливая грязи».

Артистка заявила, что если скандала не хватает, его выдумывают. Именно это, по мнению Королевой, происходит вокруг их с Тарзаном отношений.

«Поэтому, дорогие друзья, если на днях в очередной раз вам будут подавать блюдо под соусом очередного скандала «про меня», «про Тарзана» «про мою семью» и так далее, — выключите эту чепуху, берегите свои уши и глаза! Или хотя бы сделайте потише», — посоветовала исполнительница фанатам.

Она также рекомендовала поклонникам посмотреть фильм «Паразиты», который снял корейский режиссер Пон Чжун Хо. Эта картина удостоилась премий «Оскар» и «Золотой глобус». В ней показано, как некоторые люди, подобно паразитам, живут за счет других. По словам Королевой, лента полностью отражает нынешний мир.

Пара Королевой и Тарзана оказалась в центре скандала после того, как молодая артистка Анастасия Шульженко рассказала о своей связи с супругом певицы журналистам. Она уверяла, что не только переспала с женатым мужчиной, но уже 1,5 года состоит с ним в романтических отношениях и ждет от него ребенка. Тарзан эти утверждения неоднократно опровергал, но в интимной связи признался. При этом он отметил, что секс между ними был один раз.

Сейчас отношения супругов наладились. Вместе они недавно дали большое интервью журналистке Ксении Собчак, где рассказали о произошедшем. Тарзан, в частности, описал момент, когда Королева только узнала об измене. Об этом сообщала «Газета Кмерова».