Марина Федункив сравнила Моргенштерна с пьяным Чуковским

Москва, 9 октября. Актриса Марина Федункив сравнила рэпера Моргенштерна с поэтом Корнеем Чуковским. Она обсудила свое творчество в эфире YouTube-шоу «Ходят слухи».

Марина Федункив в последнее время сконцентрировалась на записи песен и ранее выпустила сингл «Лав стори». Она призналась, что бессмысленно рассуждать о серьезном посыле в современных песнях. В пример актриса вспомнила рэпера Моргенштерна и блогера Даню Милохина, которых слушает молодое поколение.

«Моргенштерн для меня вообще какой-то пьяный Корней Чуковский. Он издает звуки, а дети их повторяют, потому что они поданы в правильном музыкальном темпе. Это весело и забавно», — заявила Федункив.

Моргенштерн — популярный рэпер и видеоблогер, родившийся в Уфе. Первую известность получил благодаря пародийным видеороликам в рамках собственного проекта «#ИзиРеп» на YouTube. После этого он занялся собственным творчеством, записав критическую песню в адрес блогера Юрия Хованского. 8 сентября 2020 года посетил ежегодную звездную премию «Topical Style Awards 2020», где удостоился премии «Женщина года».

Ранее Марина Федункив впервые рассказала о токсичных отношениях с мужем-наркоманом. Мужчина жестоко избивал ее, но она все равно продолжала оставаться с ним.