Президент Киргизии подписал указ об отставке правительства

Бишкек, 9 октября. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства вместе с премьер-министром страны Кубатбеком Бороновым, сообщила пресс-служба главы государства.

«Принята отставка премьер-министра Кыргызской Республики Кубатбека Боронова. Правительство Кыргызской Республики также считается ушедшим в отставку», — говорится в тексте документа.

Согласно указу президента, они будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства Киргизии.

Протесты в Киргизии начались в минувший понедельник, когда объявили предварительные итоги парламентских выборов. Участники массовых беспорядков захватили здание парламента, а также МВД Киргизии и мэрии Бишкека. В результате ЦИК республики признал выборы недействительными, пишет НСН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Киргизии, заявил, что она напоминает «бардак и хаос».