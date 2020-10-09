В России выявили 12 126 новых случаев COVID-19 за сутки

Москва, 9 октября. Медики выявили за минувшие сутки 12 126 новых случаев COVID-19 в 85 регионах России. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю за распространением инфекции.

«В том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3272 [человека] (27,0%)», — говорится в сообщении.

Как уточнили специалисты, в целом с начала пандемии в России зафиксировали 1 272 238 случаев COVID-19. Уже 1 009 421 пациент выписан по выздоровлению, 7092 человека — за прошедший день. Число летальных исходов достигло 22 257, из них 201 зарегистрировали за минувшие сутки.

В общей сложности в России провели свыше 49,6 миллиона лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 507 тысяч — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более 251 тысячи человек.

Заболеваемость коронавирусом существенно увеличилась в России с началом осени, но похожая ситуация наблюдается и во многих других странах. Эксперты подчеркнули, что это ожидаемый процесс, поскольку активное распространение инфекций характерно именно в данное время года.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее сообщал, что массовая вакцинация граждан от коронавируса начнется в конце 2020 года после того, как будут налажены поставки больших партий препарата. Первыми его должны получить лица из групп риска: в частности, врачи и учителя.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в последнее время наблюдается все больше заболевших COVID-19 в возрасте старше 60 лет. Она призвала россиян соблюдать меры безопасности, иначе властям придется вводить другие ограничения.