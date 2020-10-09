Беременной Подольской нагрубил сотрудник коммунальной службы

Москва, 9 октября. Беременную певицу Наталью Подольскую отчитал сотрудник коммунальной службы, чем выбил артистку из колеи. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

По словам певицы, в ее загородном доме засорилась канализация. Она вызвала специалиста, а утром ее разбудил звонок оператора, который начал отчитывать знаменитость.

«Он отчитывал меня , как девочку, потому что я не сообщила ему, что машина должна заехать через грузовое кпп. На мои вялые оправдания из серии, откуда я знала, какая у вас машина, и что еще и номер нужен, и я вам сейчас схему проезда пришлю, он продолжал меня отчитывать», — пожаловалась Подольская.

Артистка в сердцах бросила трубку, но схему проезда к коттеджному поселку все же выслала. Она добавила, что такая «хамская неадекватность» напрочь выбивает ее из колеи. Узнав о том, что певица находится в положении, сотрудник долго извинялся.

В этой ситуации Подольскую порадовало только то, что разговор с «таким хамом» случился с ней, а не с ее мамой, которая отреагировала бы еще более эмоционально.

«Как хорошо, что со мной случился этот разговор, а не с мамой, которой 71 год. Она бы, наверное, пила таблетки от давления», — написала певица.

Исполнительница призвала поклонников сохранять адекватность в любых ситуациях. Артистка добавила, что снимка засора у нее нет, но зато «есть фото с цветами».

Подписчики поддержали знаменитость и поделились в комментариях своими историями.