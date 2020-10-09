В Сети требуют признать, что «Медиазона» должна быть названа СМИ-иноагентом

Москва, 9 октября. Российское интернет-СМИ «Медиазона» из-за фейковых материалов о России и спонсирования из-за границы должно быть признано СМИ-иноагентом, написал Telegram-канал «Фонд бабла с коррупцией».

«Медиазона» и издание «Проект.Медиа» получили премии в размере 1,3 млн рублей от Фонда Фритта Орда и Фонда «Цайт» за поддержку независимой журналистики в Восточной Европе «Free Media Awards 2020».

Известно, что оба издания часто публикуют фейковые материалы, дискредитирующие действительность жизни в России. В частности, за несоответствие фактам был широко раскритикован материал «Медиазоны» о врачебной смертности в России. А в «Проекте» проводилась фальсификация справок и отчетов, как стало известно из признания работавшего там художника.

Таким образом, как считает Telegram-канал, деятельность «Медиазоны» включает все признаки СМИ-иноагента, а главу «Проекта.Медиа» Романа Баданина необходимо признать физлицом-иностранным агентом.

Ранее «Медиазона» после выхода интервью блогера Алексея Навального у журналиста Юрия Дудя опубликовала очень лояльный текст, призванный сгладить острые углы и завуалировать недомолвки Навального Дудю по поводу Певчих и бутылки с «Новичком».