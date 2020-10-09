Кузнецова рассказала о младенце, которого на Урале полгода прятали в шкафу

Москва, 9 октября. Девочка, которую мать на Урале с рождения на протяжении около полугода прятала в шкафу, выжила чудом, ее переводят из местной больницы в областную. О младенце рассказала в Facebook уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

Как сообщили ранее в ГУ МВД по Свердловской области, 37-летняя жительница Карпинска во время беременности не стояла на учете и рожала в домашних условиях. Своим знакомым она сказала, что новорожденная девочка умерла, а сама спрятала ее в шкафу. Подруги подозреваемой обнаружили истощенного ребенка и вызвали полицию.

«Каждый раз не можешь поверить, что такое возможно. Не можешь и не хочешь верить», — подчеркнула Кузнецова.

Жительница Карпинска воспитывала еще двух детей. По словам омбудсмена, опека на них оформлена на бабушку. Старшему ребенку — мальчику 13 лет — специалисты уже оказывают помощь. Его сестре всего три года. В отношении их матери возбуждены уголовные дела.

Кузнецова предложила коллегам в Свердловской области перевести пострадавшую малышку в Москву. Но пока девочке необходимо комплексное медицинское обследование. Омбудсмен готовит обращение в прокуратуру с просьбой проверить органы системы профилактики.

Уполномоченный по правам ребенка в России ранее рассказала, что вместе с семьей переболела коронавирусом в легкой форме. Омбудсмен подчеркнула, что несмотря на наличие антител в крови, ее родные строго придерживаются мер безопасности.