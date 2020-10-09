Титомир шокировал зрителей «Что было дальше?» непристойным поведением

Москва, 9 октября. Рэпер и бывший участник группы «Кар-Мэн» Богдан Титомир снова оказался в центре скандала. Музыкант стал гостем нового выпуска юмористического YouTube-шоу «Что было дальше?» и шокировал зрителей непристойным поведением.

Суть популярного шоу заключается в том, что известные гости рассказывают свои истории, а ведущие додумывают окончание рассказа. Кроме того, пока гость говорит, юмористы все время его перебивают и всячески шутят над ним, причем иногда довольно жестко.

Однако Титомиру такие «правила игры» пришлись не по вкусу. Создалось впечатление, что рэпер был нетрезв — музыкант вел себя агрессивно по отношению к ведущим. Не понравились Титомиру слова Нурлана Сабурова о том, что от певца пахнет потом, и шутки Алексея Щербакова о куртке рэпера, которая, по мнению ведущего, больше подошла бы девочке-подростку.

«Валите отсюда! Что вы тут делаете вообще? Я два раза не повторяю… Мои планы? Растоптать вас, козликов», — заявил музыкант юмористам.

В итоге Титомир так и не рассказал свою историю, и ведущие приняли решение распрощаться с артистом. Многие зрители шоу были крайне возмущены поведением рэпера.

«Я, конечно, ожидала треша, но не до такой степени. Ребята молодцы, хорошо держались. Первый гость, который не дошел до истории», — написала Lisa Sharipova.

«Как противно было смотреть на рыгание, мат, плевки. Как Нурлана не вырвало? Полный ужас!» — раскритиковала поведение Титомира Анастасия Гонобоблева.

«Трудно даже представить, какой должен быть гость хуже Титомира», — прокомментировал Кирилл Мефодий.

«После просмотра выпуска с Богданом хочется вытереть экран антисептиком», — пошутила Tami Garifullina.

Отметим, что Титомир в принципе славится скандальным поведением. Например, в прошлом году порноактриса обвинила рэпера в жестоком избиении.