Двое пострадавших в Карабахе россиян доставлены в Ереван

Ереван, 9 октября. Двое из трех пострадавших в Шуши россиян доставлены в Ереван, третьего еще везут. Об этом РИА Новости сообщили в МИД Армении.

Также утром в пятницу стало известно, что тяжело раненный при обстреле города Шуши в Карабахе военкор Юрий Котенок был введен в состояние искусственной комы. Об этом на своей странице в Facebook написал спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц. Он отметил, что журналиста погрузили в кому с целью облегчить транспортировку, поскольку в Ереван его доставили не сразу.

«Всю ночь с ним работало несколько бригад хирургов, в том числе доктор медицинских наук, хирург московского «Склифа», приехавший добровольцем в Арцах, Шаген Даниелян. Состояние тяжелое, но стабильное», — говорится в публикации Коца в соцсети.

К посту Коц прикрепил фото железного осколка, который один из хирургов достал из стопы Котенка.

Юрий Котенок получил ранения во время второго обстрела церкви в Шуши. Изначально он был доставлен в госпиталь в Степанакерте, столице Нагорно-Карабахской Республики.

Военные действия в НКР продолжаются уже 13-й день. В пятницу в Москве при посредничестве РФ состоятся консультации глав МИД Армении и Азербайджана. Сторонам конфликта в Нагорном Карабахе предстоит обсудить пути решения проблемы.