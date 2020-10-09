Кабмин РФ внесет поправки в закон о выплатах семьям с детьми-инвалидами

Минтруд РФ разрабатывает проект постановления правительства, по которому из перечня доходов российских семей исключат ежемесячные компенсационные выплаты родителям детей-инвалидов. Это позволит таким семьям получать выплаты на детей до трех и от трех до семи лет, а также другие положенные государством субсидии, которые раньше были недоступны из-за пробела в законе.

Как стало известно ФАН, совершенствованием законодательства в правительстве занялись после того, как уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова поддержала обращение организации «Особые семьи» и передала его премьер-министру Михаилу Мишустину.

Ранее ФАН писал о коллективном обращении родителей детей-инвалидов в правительство РФ председателю Михаилу Мишустину, уполномоченному по правам ребенка в РФ Анне Кузнецовой, уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, а также в профильные комитеты Совета Федерации и Госдумы.

На основании этого обращения Кузнецова попросила главу правительства внести изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие порядок назначения ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет, а также ряд других предложений, которые могли бы улучшить положение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Информацию о разработке проекта постановления подтвердил в соцсетях и депутат Госдумы Алексей Журавлев: он получил ее от вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Портал Change.org себя не оправдал

Первыми свой запрос в Минтруд РФ, комитет Совета Федерации РФ по социальной политике и аппарат уполномоченного по правам ребенка сделали активисты из десятков регионов России. Сейчас родители детей с инвалидностью объединились в сообщество «Особые семьи» на базе новой электронной платформы Mamadoc.ru.

«Все началось с отказов родителям в обещанных выплатах «от трех до семи» для детей-инвалидов, — рассказывает основатель всероссийского общественного объединения «Особые семьи» Наталья Устименко. — Буквально за неделю стало ясно, что это массовая проблема, сбой на уровне законодательства, и мы стали обращаться в СМИ и писать петиции, чтобы добиться справедливости».

В распоряжении редакции есть как эти запросы, так и ответы на них в адрес отправителей. Например, в профильном комитете Совфеда не только отчитываются о перенаправлении обращения в Минтруда РФ, но и благодарят родителей детей-инвалидов за активную гражданскую позицию.

Напомним, компенсационные выплаты за уход матерям и отцам инвалидов оказались включены в перечень доходов при описании права на новую выплату, хотя по другому закону не являются доходом семьи. После обращения основателей «Особых семей» в редакцию ФАН также делало запросы в Министерство труда и социальной защиты РФ, депутатам Государственной думы.

Изначально родители детей-инвалидов собирали подписи на популярном портале Change.org, но быстро обнаружили его несовершенства. Например, говорит Устименко, он оказался неприспособлен для отправки официального обращения во властные структуры РФ: при распечатке подписей значились только никнеймы, а не реальные имена людей.

Поэтому активисты решили создать свой собственный портал для подобных петиций Mamadoc.ru, где полностью указываются данные человека, город и регион проживания. Кроме того, есть возможность связаться с каждым подписавшим петицию лично через электронную почту. Портал предоставляет расширенную статистику и позволяет мониторить, сколько пользователей какого региона проголосовало за каждую петицию.

«До создания этого портала не было места, где были бы объединены особые семьи со всей страны, – комментирует Устименко. – Каждый раз родители из разных регионов в частном порядке поднимали темы петиций на портале Change.org, с нуля собирали подписи, отправляли разношерстный список из «ников», без данных людей в правительство (где из-за этого не воспринимают данный портал всерьез). Но самое главное, все подписавшие уходили в никуда: без обратной связи и без возможности подписать последующие петиции автора. Сейчас мы формируем единую базу семей с детьми-инвалидами — это уникальная российская платформа».

Родители особых детей не знают о своих правах

Сейчас на базе нового портала в общество «Особые семьи» объединено уже около 3200 человек из более чем 50 регионов страны (цифра на момент публикации). Если пользователь один раз подписал петицию (первой стала та самая петиция об исключении компенсационных выплат на детей-инвалидов из суммы доходов семьи), ему будет приходить уведомление при создании нового обращения в защиту прав детей инвалидов и инвалидов с детства, объясняет собеседница ФАН. Разместить петицию может любой «особый родитель», но тема должна касаться исключительно прав семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства, подчеркивают в организации.

«После сбора тысячи подписей со всех регионов мы отправляем их вместе с коллективным письмом в профильные комитеты в правительство РФ, адресно депутатам, в другие крупные всероссийские организации инвалидов, которые нас поддерживают. Если собирается тысяча голосов в одном регионе, обращение отправляется в региональные ведомства, — разъясняет инициатор «Особых семей» Устименко. — Если пользователь, подписавший коллективную петицию, захочет отправить еще и личное обращение в правительство, то ему не нужно будет ковыряться в законах. На электронную почту ему автоматически придет готовое обращение с его данными и ссылками на все законы. Достаточно будет его распечатать, подписать и отправить по почте в выбранные инстанции».

Наталья Устименко считает, что многие родители особых детей не знают о своих правах и не подозревают, что по закону им положено гораздо больше, чем они думают. Поэтому на портале запущен блог, где подробно описано, как семье с ребенком-инвалидом получить положенное по закону жилье, 50% скидку на ОСАГО или дополнительную пару ортопедической обуви.

«В наше время не успеваешь следить за законами, тем более с больным ребенком, — говорит один из пользователей портала Mamadoc.ru. — На одного ребенка-инвалида нужно иметь троих взрослых: няню, которая бы за ним ухаживала, повара и отдельно юриста, который бы сидел и мониторил законы. До сих пор не было единого сайта, где была бы собрана вся информация в одном месте».

Раньше родители бились в одиночку

До этого «особые родители» сражались за свои права самостоятельно, но большинство сложностей таких семей упирается в несовершенное законодательство, и повлиять на это можно только сообща, утверждает Устименко. Mamadoc.ru создал механизм быстрого сбора подписей и соответственно, быстрого реагирования – как в случае с выплатами «от трех до семи». На сайте есть также региональные чаты, а реальную ситуацию в разных субъектах страны теперь можно считать максимально объективно.

«Мы буквально за неделю собрали подписи из 44 регионов и отправили в 18 инстанций, — говорит собеседница ФАН. — И спустя два месяца нас находят родители с той проблемой отказа в выплатах, которые до сих пор не знают, куда им обратиться и куда писать».

На портале сейчас запущено 10 петиций от шести авторов. Например, следующим шагом в борьбе за права детей-инвалидов может стать требование пересмотреть нормативные акты, касающиеся родителей-пенсионеров, воспитывающих инвалидов. По действующему законодательству при выходе на пенсию все родители детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы должны выбирать: получать выплату по уходу или положенную пенсию. В то же время родители здоровых детей могут продолжать работать после наступления пенсионного возраста и получать и пенсию, и зарплату.

Как стало известно ФАН, функциональность народного проекта «Особых семей» Mamadoc.ru уже оценили другие организации, объединяющие семьи с инвалидностью. По словам авторов портала, новый всероссийский проект по защите прав детей-инвалидов финансируется из собственного бюджета родителей «особых детей».