Видео обнаженной Веры Брежневой возмутило фанатов

Москва, 9 октября. Обнаженная певица Вера Брежнева вызвала возмущение фанатов, разместив видео в своем Instagram.

В архивном летнем ролике Брежнева прогуливается по пляжу у моря. При этом она одета только в юбку и прикрывает оголенную грудь руками.

Откровенное видео вызвало неоднозначную реакцию поклонников. Многие напомнили певице, что у нее есть дочери, и Брежнева подает негативный пример им.

«Постеснялись бы, дети уже большие!! Не по статусу вам», — возмутилась фанатка.

«Дочки выросли, а мамуля все голышом», — согласился подписчик.

«Мда, купите ей купальник что ли!! Костик, уведут у тебя жену, ой уведут!!» — написал подписчик.

Однако некоторые фанаты одобрили видео, отметив привлекательные формы звезды.

«Оторопь взяла! Муж-то видел?!» — спросил фанат.

«Верунчик любит только мужа, ну и что!! Блеснула грудью, тоже мне история года», — считает подписчица.

«О, людям завидно!! Такие формы грех прятать», — написал поклонник.

Ранее Вера Брежнева наглядно продемонстрировала, как могла бы выглядеть, если бы воспользовалась услугами пластического хирурга. Исполнительница опубликовала снимок, на котором ее внешность была изменена до неузнаваемости с помощью специального фильтра. Брежневу порадовала реакция ужаснувшихся новым образом исполнительницы подписчиков.