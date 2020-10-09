Фотограф показал, как Галкин «внедрился» в семью Пугачевой и Киркорова

Москва, 9 октября. Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин показал в Instagram архивное фото юмориста Максима Галкина и его друга певца Филиппа Киркорова. На снимке они в боулинг-клубе в Сочи.

Родин заинтриговал подписчиков, заявив, что это «история, леденящая кровь».

«Внедрение молодого Галкина в семью Киркорова — Пугачевой. Место действия — Сочи», — добавил фотограф.

На фото запечатлены загорелые Галкин и Киркоров в белых брюках свободного кроя и приталенных майках. Оба артиста выглядят очень дружелюбно.

Таблоиды неоднократно писатели, что именно юморист «отбил» Пугачеву у Киркорова. Сами звезды говорят, что роман Галкина и Пугачевой начался после ее расставания с певцом.

Они познакомились на «Славянском базаре» в Витебске в начале нулевых. Киркоров жалел, что из-за него Пугачева и Галкин сблизились.

Поклонники отреагировали на архивное фото. Они уличили Галкина в том, что он оказался плохим другом.

«Кто бы что ни говорил, а за Филиппа очень обидно», — отреагировала пользовательница. «Прямо внедрение разведчика», — пошутила подписчица.

Роман Примадонны российской эстрады и молодого юмориста закончился свадьбой. Сейчас пара воспитывает двух детей — Лизу и Гарри. В соцсетях Галкин часто публикует видео со своими детьми. Фанаты заметили, что отношения с Галкиным делают Пугачеву счастливой.

Ранее Галкин отреагировал на слухи о разводе с Пугачевой. Он заявил, что «ему делать нечего», разводиться он определенно не собирается.