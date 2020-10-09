В Госдуме рассказали, когда россияне смогут оплачивать товары по лицу

Москва, 9 октября. До конца 2020 года в Государственной думе РФ рассчитывают принять закон, расширяющий возможности применения биометрии — в тестовом режиме будет введена оплата по лицу в магазинах и кафе. Об этом сообщил главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью «Известиям».

Новый способ оплаты называется биометрическим эквайрингом, и уже известно, что первым в пробном режиме его запустит банк ВТБ. Оплата будет производиться с помощью базы лицевых слепков, которые на данный момент можно использовать только для удаленного открытия вкладов. Аксаков заявил, что количество сфер применения биометрии расширится, при этом требования к безопасности данных усилятся. Оператором единой биометрической системы (ЕБС) в России является Ростелеком.

Первые аппараты для оплаты лицом появятся в магазинах «Лента» и в кофейнях Coffee Bean. Позже к ним планируют присоединиться и магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель».

Мнения по поводу безопасности использования биометрии разделились — некоторые эксперты считают, что ее внедрение опасно из-за возможных утечек данных и мошенничеств с покупками. Другие парируют, что подделать лицо покупателя труднее, чем украсть карту. Большинство сходится во мнении, что банкам необходимо придумать механизм, который при краже карты блокировал и ее саму, и способ оплаты по лицу.

Ранее заявлялось, что технология распознавания лица в банкоматах может быть использована для выдачи кредитов без идентификации клиентов в офисах банков. Возможности биометрии для выдачи кредитов сейчас рассматривают Промсвязьбанк и ВТБ.