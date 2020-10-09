Замглавы Совбеза Киргизии выгнали из здания ГКНБ

Бишкек, 9 октября. Руководство и личный состав Госкомитета Нацбезопасности Киргизии выгнали исполняющего обязанности секретаря Совета безопасности Омурбека Суваналиева из центрального здания ГКНБ. Об этом пишет Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На собрании обсуждался вопрос о ситуации в стране на данный момент, а также было зачитано заявление, что силовые структуры должны оставаться вне политики. В пресс-службе сообщили, что, исходя из этого заявления, руководство, ветераны и личный состав ГКНБ выпроводили Суваналиева из центрального здания ГКНБ.

«По мнению руководства и личного состава, ГКНБ не будет служить меркантильным интересам отдельным политическим и иным силам. Главная цель — это служение во благо народа и процветания Кыргызстана», — подчеркнули в ведомстве.

Также было отмечено, что сил и средств для защиты здания государственного комитета национальной безопасности Киргизии и восстановления правопорядка в стране достаточно, а личный состав госкомитета работает в штатном режиме.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал условие, при котором он уйдет в отставку. По его словам, он покинет пост главы государства после утверждения легитимных руководителей органов исполнительной власти и возвращения страны на путь законности.

Напомним, в Киргизии 4 октября состоялись парламентские выборы, после которых в республике начались массовые протесты. Около десятка партий не смогли пробиться в парламент республики, поэтому сторонники политических организаций вышли на улицу, чтобы выразить свое недовольство.