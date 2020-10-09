Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях по НКР в Москве

Москва, 9 октября. Армения и Азербайджан подтвердили участие своих министров иностранных дел в консультациях в Москве, которые состоятся в пятницу. Стороны активно готовятся к встрече, сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идет активная подготовка», — сказала она.

От Армении в переговорах примет участие Зограб Мнацаканян, от Азербайджана — Джейхун Байрамов. Инициатором обсуждения выступил президент РФ Владимир Путин. В четверг он обратился к сторонам конфликта в Нагорно-Карабахской Республике с призывом прекратить бои для обмена пленными и телами погибших и провести консультации по проблеме.

Представителям двух государств при посредничестве российской стороны предстоит обсудить тяжелую ситуацию в НКР, где с 27 сентября продолжаются военные действия.