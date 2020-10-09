Симулятор «Сбера» спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России

Москва, 9 октября. Симулятор «Сбера», исходя из четырех сценариев соблюдения мер предосторожности, спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России. Ожидается, что наибольшее количество выявленных случаев COVID-19 придется на 8-12 ноября.

Аналитики воспользовались математической моделью SEIR для описания динамики распространения заболевания в России. Они рассчитали прирост заболеваемости коронавирусом, исходя из того, как люди соблюдают защитные правила.

Есть четыре сценария, по которым происходит подсчет пика распространения заболеваемости: когда россияне соблюдают меры, иногда или часто нарушают их, либо ведут себя как обычно, пишет «Ридус».

В России независимо от того, будут ли жители соблюдать меры предосторожности или нет, пик придется на 8-12 ноября. Однако суточный прирост будет разным. Например, при соблюдении мер — 16 864 случая. Если россияне будут иногда нарушать предписанные требования, то прирост составит 17 645, часто — 21 968, вести себя как обычно — 23 325.

Как отметил РИАМО, аналогичный подсчет был сделан для Москвы. В столице пик заболеваемости зависит от соблюдения мер. Например, при редких нарушениях максимальное количество заболевших будет 20 октября (5221 заболевший), при частых и полном нарушениях — на 24 октября (плюс 7296 и 7969 соответственно).