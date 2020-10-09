Эксперты рассказали, зачем главу «Нафтогаза» обвинили в госизмене

На Украине разгорается борьба за контроль над одним из самых главных государственных активов — «Нафтогазом». Подробнее — в материале ФАН.

Возбуждение дела

Против руководства украинского «Нафтогаза» возбудили уголовное дело о государственной измене. Об этом заявил глава компании Андрей Коболев.

«Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев», — сообщил он.

По словам Коболева, он получил бумаги с обвинениями в государственной измене. При этом глава компании не знает, когда и кем было открыто дело. В «Нафтогазе» эти подозрения воспринимают как «очень настойчивое приглашение к публичной дискуссии».

«Мы готовы это приглашение принять. Нам нечего скрывать. И по государственному аудиту по резерву долгов, и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты», — добавил он.

Коболев добавил, что уже сбился со счета уголовных дел против компании.

Отметим, что НАК «Нафтогаз Украины» полностью принадлежит государству.

Попытка «сковырнуть» Коболева

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов отметил, что против руководства «Нафтогаза» часто возбуждают уголовные дела.

«Да я вообще не помню периода в истории Украины, когда против руководства «Нафтогаза» не возбуждали бы уголовные дела. Правда, редко они доходили до зала суда. Сейчас борьба за контроль над этим органом усилилась. Конечно же, многие хотят устранить Коболева. Но пока он устраивает Запад, вряд ли его можно будет «сковырнуть», — пояснил Корнилов.

Глубокий кризис

Политолог Андрей Иванов считает, что система управления на Украине буквально трещит по швам. «Нафтогаз» проводил, конечно, антисоциальную политику, постоянно повышал тарифы для простых людей и предприятий, но внешне он представлялся как истинный защитник государственных интересов.

«И России противостоял, и с Европой дружил. Совсем недавно даже отчитался о рекордных запасах газа в хранилищах. И вот оказалось, что в «Нафтогазе» крамола и измена. На самом деле, трудно связывать деятельность менеджеров компании с уголовным преследованием. На мой взгляд, это именно проявление глубокого кризиса в системе управления Украины», — добавил Андрей Иванов.

Война олигархов

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, что дело о государственной измене может быть связано с желанием президента Украины Владимира Зеленского установить контроль за этой структурой. Банальный передел собственности.

«То, что было и при его предшественниках. Чьи стоят за этими решениями интересы — неясно, но вероятно, что олигархи готовы к новому переделу собственности на Украине. Для страны это обернется повышением цен на газ зимой. Это минимум. Война идет и так постоянно. Украинский народ слишком терпелив и, видимо, в этот раз мы голодных бунтов не дождемся», — заключил Антон Бредихин.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила в четверг, что ранее прокуроры завершили следствие по делу о хищении 729,8 млн гривен (порядка 26,3 млн долларов) «Нафтогазом».