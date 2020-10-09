Трамп мог заморозить долг Америки Китаю на 800 млрд долларов

На сайте usdebtclock.org, где в режиме онлайн фиксируется ситуация с важнейшими финансовыми показателями американской экономики, произошло знаменательное событие: в графе US national debt («Национальный долг США») цифра изменилась с 27,8 трлн до 27 трлн долларов, то есть Америка за сутки уменьшила свою задолженность на 800 млрд долларов — почти на 3%. Что за чудеса в решете? То американский президент Дональд Трамп выздоравливает от коронавируса всего за три дня (предыдущее чудо того же рода случилось весной с принцем Чарльзом), то вот с долгом такая неожиданность — буквально за несколько недель до президентских выборов. Подробнее — в материале обозревателя ФАН.

800 миллиардов «баксов» — это вам не кот чихнул. Даже в мировом масштабе. Это примерно годовой бюджет Пентагона, годовой ВВП Саудовской Аравии и примерно втрое больше доходов бюджета РФ 2020 года. Оно понятное дело: Россия не Америка, у нас еще с ельцинских времен имеется специальный президентский фонд (наверняка вы уже и забыли про такое, а он там есть). В Соединенных же Штатах президент каждую копейку, образно говоря, должен выпрашивать у Конгресса и ФРС. Так откуда деньжата?

Никаких публичных разъяснений по данному поводу обнаружить пока не удалось.

Вариант технической ошибки исключается. Сайт usdebtclock.org — источник не официальный, но авторитетный и заслуживающий доверия. Это не энергосбыт, где расчетные показатели потребления киловатт-часов порой рисуют «с потолка». Если там сверили свой «счетчик долга» с официальными данными и обнаружили такое расхождение, необходимые пояснения сразу бы появились.

Следовательно, что-то большое действительно случилось, но пока об этом не объявлено официально (и, может быть, не будет объявлено до президентских выборов или даже до инаугурации нового POTUS — президента). Но что это может быть?

Поиски в Интернете привели к интересной информации о том, что Минфин США до начала коронавирусной эпопеи планировал в текущем году разместить дополнительные выпуски государственных ценных бумаг как раз на 800 млрд долларов. Почему-то им нужно было именно столько денег. COVID-19 внес свои коррективы в эти планы, и госдолг США за девять месяцев вырос на четыре с лишним триллиона долларов. Виновным и обязанным платить за это дело в американском истеблишменте, как вы знаете, объявили Китай.

Сомнений в его платежеспособности ни у кого нет. Одних «трежерис» в закромах Поднебесной оставалось на 1,1 трлн долларов (а сколько их у корпораций КНР — не знает никто). При этом пекинские товарищи, с которым у Трампа сейчас война, все время грозились эти долги предъявить к оплате или перепродать всем пакетом, что, само собой, не в интересах «исключительного государства».

И не исключено, что в голове 45-го президента США, лично заболевшего «китайским вирусом», пазл и сложился. Так что, вернувшись из госпиталя на вертолете в Белый дом, он вполне мог проконсультироваться со своим министром финансов Стивеном Мнучином, министром юстиции/генпрокурором Уильямом Барром и, не исключено, главой ФРС Джеромом Пауэллом насчет одной гениальной комбинации. (Или все было иначе? Об этом мы узнаем намного позже, если вообще узнаем).

Гениальная комбинация состояла в том, чтобы «заморозить» американские долговые обязательства, находящиеся в руках китайского государства, — в закрытом режиме и временно, до некоего «часа Х» — тех самых выборов 3 ноября 2020 года или той самой инаугурации 20 января 2021 года, — с условием, что вся эта история не вылезет в публичную плоскость. Ну, как в Британии «заморозили» венесуэльское золото.

А если вылезет и по вине китайской стороны, то эта временная и скрытая заморозка станет постоянной и официальной. Так что потом ее особо не отменишь. Дедушка старый — ему все равно. Ресурсов провести такое решение у Трампа должно хватить. Это, конечно, не настолько судьбоносное решение, как назначение Эми Барретт судьей Верховного суда, но тоже ничего так, согласитесь.

Разумеется, первым следствием реализации подобного сценария и должно было стать «вычитание» замороженной суммы из общего объема госдолга США. Которое оперативно и честно транслировал сайт usdebtclock.org, за что ему в таком случае отдельное спасибо. Возможно, существуют и какие-то альтернативные версии случившегося «мелкого финансового прокола», но, как говорится, других вариантов у меня для вас нет.