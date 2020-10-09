Дарью Пынзарь сравнили с Волочковой из-за пышной фигуры

Москва, 9 октября. Участницу «Дома-2» Дарью Пынзарь сравнили с Анастасией Волочковой из-за пышной фигуры. Фанаты оставили комментарии в Instagram Пынзарь.

Дарья Пынзарь опубликовала видео с фотосъемок в Турции. В ролике участница «Дома-2» идет навстречу фотографу на высоких каблуках. На видео попал момент, где Пынзарь спотыкается и почти падает.

Поклонники обратили внимание на этот момент и на фигуру девушки, которая показалась им слишком массивной.

«Не знаю почему, но верх такой тяжёлый, грудь так полнит, будто плюс 10 лет прибавляет», — отметила поклонница.

«Тяжеловесный верх, как у Волочковой», — согласилась фанатка.

«Какая мордастая стала! Прямо поплыла», — возмутился подписчик.

«Ей за 40, как баба на самоваре», — удивилась подписчица.

Отметим, что Дарью Пынзарь уже критиковали за пышную фигуру. Ранее она отправилась в ресторан со своими подругами по «Дому-2» Нелли Ермолаевой и Сашей Артемовой. Одна из девушек разместила видео гуляний у себя в соцсети. Подписчики раскритиковали Пынзарь за лишний вес и появившиеся «щечки».

Ранее Дарья Пынзарь порадовалась настоящему украинскому салу. Уроженка Украины, которая стала известна благодаря российскому проекту, сейчас живет в Турции. Видимо, после улучшения ситуации с коронавирусом туристов из Украины стало больше. Именно гости порадовали Пынзарь съедобным подарком.