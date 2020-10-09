Росздравнадзор ответил на сообщения о побочных эффектах препарата от COVID

Москва, 9 октября. Росздравнадзор не получал сообщений о развитии при приеме препарата от COVID-19 «Фавипиравир» таких побочных эффектов, как моторные нарушения и падения. Ответ ведомства передает РИА Новости.

Информационный центр по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией Минздрава России предупредил о нежелательных последствиях употребления лекарства. Роспотребнадзор при этом подчеркнул, что таких побочных эффектов у препарата не выявил.

Росздравнадзор указал, что сведений о развитии реакций, связанных с нарушениями моторных функций организма, не поступало. В своем ответе ведомство сослалось на данные базы «Фармконадзор 2.0».

В пресс-службе указали, что производители препаратов, медики и фармацевты должны сообщать в ведомство о побочных эффектах применения лекарств.

«Росздравнадзором уделяется особое внимание мониторингу безопасности данных лекарственных препаратов», — говорится в сообщении.

Как передает НСН, действующее вещество фавипиравир зарегистрировали в Японии в 2014 году. Препарат предназначен для лечения атипичного гриппа. Его широко не применяли до нынешнего года, когда ученые из России начали клинические исследования препарата для лечения COVID-19.

Тем временем в регионы уже начала поступать вакцина против коронавируса нового типа. В рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки, распределение, а также организована вакцинация людей, входящих в группу риска, например медиков.